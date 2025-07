Una successione di cose nei cruciverba: la soluzione è Serie

Home / Soluzioni Cruciverba / Una successione di cose

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una successione di cose' è 'Serie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERIE

Curiosità e Significato di Serie

Non fermarti alla soluzione! Conosci Serie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Serie.

Perché la soluzione è Serie? Una serie è una sequenza di elementi che seguono uno dopo l’altro, come numeri, eventi o oggetti collegati tra loro. Può essere semplice, come una serie di libri, o complessa, come le serie televisive. Il termine indica quindi un insieme ordinato di cose legate da un filo logico o temporale, formando un flusso continuo o una lista.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La successione di più cose una dopo l altraSuccessione di cose ugualiSuccessione di più cose una dopo l altraUna successione di cose ugualiApprezzano le cose terrene

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Serie

Se "Una successione di cose" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T R T C I O C O N A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TECNOCRATICO" TECNOCRATICO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.