Una preghiera insegnata da Gesù nei cruciverba: la soluzione è Pater Noster

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una preghiera insegnata da Gesù' è 'Pater Noster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATER NOSTER

Curiosità e Significato di Pater Noster

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Pater Noster, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pater Noster? Il Pater Noster, conosciuto anche come la Preghiera del Signore, è una delle più importanti insegnate da Gesù ai suoi discepoli. Questa preghiera racchiude i valori fondamentali del cristianesimo, come l’amore, il perdono e la fiducia in Dio. Recitarla è un modo per avvicinarsi a Dio e chiedere protezione e guida nella vita quotidiana, rendendo questa preghiera un pilastro di fede e spiritualità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: me tangere disse GesùL eresiarca del sec IV che negò la divinità di GesùLa città della donna che dissetò Gesù al pozzoAssidui nella preghieraIl sommo sacerdote ebreo che presiedette il sinedrio che condannò Gesù

Come si scrive la soluzione Pater Noster

Se "Una preghiera insegnata da Gesù" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R M B O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMBRE" OMBRE

