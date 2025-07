Un pavimento a listelli nei cruciverba: la soluzione è Parquet

PARQUET

Curiosità e Significato di Parquet

La parola Parquet è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Parquet.

Perché la soluzione è Parquet? Il termine parquet indica un tipo di pavimentazione costituita da listelli di legno assemblati in motivi geometrici, donando calore e eleganza agli ambienti. È ideale per creare atmosfere accoglienti e di design, perfette per case e spazi pubblici raffinati. Scegliere il parquet significa unire estetica e funzionalità, trasformando ogni stanza in un luogo speciale.

Come si scrive la soluzione Parquet

Hai davanti la definizione "Un pavimento a listelli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

R Roma

Q Quarto

U Udine

E Empoli

T Torino

