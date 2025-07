Un introito extra per i campioni sportivi nei cruciverba: la soluzione è Sponsorizzazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Un introito extra per i campioni sportivi

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un introito extra per i campioni sportivi' è 'Sponsorizzazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPONSORIZZAZIONE

Curiosità e Significato di Sponsorizzazione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 16 lettere Sponsorizzazione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sponsorizzazione? La sponsorizzazione è un supporto finanziario o di risorse fornito da aziende o enti agli atleti e alle squadre sportive, in cambio di visibilità e promozione. È un modo per aiutare i campioni a coprire i costi e migliorare le performance, creando un rapporto vantaggioso per entrambe le parti. Insomma, un introito extra che può fare la differenza nel mondo dello sport.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Extra che si dà al cameriereIntroito della venditaS acquistano a paia in negozi di articoli sportiviSono fra gli sportivi meglio pagatiGli sportivi che emergono sugli altri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sponsorizzazione

Stai cercando la risposta alla definizione "Un introito extra per i campioni sportivi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

O Otranto

N Napoli

S Savona

O Otranto

R Roma

I Imola

Z Zara

Z Zara

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R I U L A D E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IPERDULIA" IPERDULIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.