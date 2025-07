Un frutto che aromatizza il tè freddo nei cruciverba: la soluzione è Pesca

Home / Soluzioni Cruciverba / Un frutto che aromatizza il tè freddo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un frutto che aromatizza il tè freddo' è 'Pesca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESCA

Curiosità e Significato di Pesca

Approfondisci la parola di 5 lettere Pesca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pesca? La pesca è un frutto dolce e succoso, noto per il suo aroma delicato e invitante. Spesso utilizzata per aromatizzare il tè freddo, dona una nota fresca e fruttata alla bevanda. Ricca di vitamine e antiossidanti, la pesca è amata in molte ricette estive. Insomma, un vero alleato per rendere più gustoso e rinfrescante ogni momento di relax.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Aromatizza tè africaniAromatizza tè e caffèAromatizza certi tè africaniUn frutto come la decanoUn frutto a pigna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pesca

Se "Un frutto che aromatizza il tè freddo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N G E R L E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LINGERIE" LINGERIE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.