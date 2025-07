Un bimbo, quando dorme nei cruciverba: la soluzione è Angioletto

Home / Soluzioni Cruciverba / Un bimbo, quando dorme

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un bimbo, quando dorme' è 'Angioletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANGIOLETTO

Curiosità e Significato di Angioletto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Angioletto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Angioletto.

Perché la soluzione è Angioletto? Angioletto è un termine affettuoso che indica un bambino o una bambina molto dolce, innocente e angelicata, spesso associato a sogni sereni o a un aspetto puro e candido. L’immagine di un bimbo che dorme tranquillo richiama questa figura delicata e protetta, rendendo il termine perfetto per descrivere un piccolo angelico in pieno riposo. È un modo tenero per parlare di un bimbo sereno durante il sonno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si dorme in FranciaFaccia da bimboVi si dorme a ParigiNon dorme mai sul sofficeInduce il bimbo ad addormentarsi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Angioletto

Hai davanti la definizione "Un bimbo, quando dorme" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I I N O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IDONEI" IDONEI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.