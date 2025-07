Terreno per corse ippiche nei cruciverba: la soluzione è Turf

TURF

Curiosità e Significato di Turf

Perché la soluzione è Turf? Il termine turf indica il terreno naturale utilizzato per le corse ippiche, caratterizzato da un manto erboso compatto e resistente. È il luogo dove si svolgono emozionanti gare di cavalli, richiedendo cura e attenzione per garantire una superficie ottimale. Il turf rappresenta così il cuore delle competizioni e dell’atmosfera unica delle corse di cavalli.

Come si scrive la soluzione Turf

La definizione "Terreno per corse ippiche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

