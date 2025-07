Tale la luna con la gobba a ponente nei cruciverba: la soluzione è Crescente

CRESCENTE

Curiosità e Significato di Crescente

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Crescente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Crescente? Crescente indica qualcosa che sta aumentando o si sta sviluppando, come la luna che si fa più visibile nel cielo. Nel linguaggio astronomico, si riferisce alla fase in cui il nostro satellite appare più grande e luminoso, prima di raggiungere la piena. È un termine che esprime crescita e progresso, ed è perfetto per descrivere momenti di espansione o miglioramento.

Gobba a luna calanteLo è la luna con gobba a levanteTale è la carnagione mediterraneaTale è l argomento inconsistenteL effetto della Luna storta

Come si scrive la soluzione Crescente

C Como

R Roma

E Empoli

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

