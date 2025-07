Lo strato esterno della crosta terrestre nei cruciverba: la soluzione è Sial

SIAL

Curiosità e Significato di Sial

Perché la soluzione è Sial? Il termine SIAL indica lo strato più esterno della crosta terrestre, composto principalmente da rocce silicee come granite e arenarie. È una delle due principali divisioni della crosta, l'altra è il SIMA. Il SIAL rappresenta la superficie sulla quale viviamo e si distingue per la sua composizione ricca di silice, fondamentale per la formazione di continenti e territori emersi.

Come si scrive la soluzione Sial

S Savona

I Imola

A Ancona

L Livorno

