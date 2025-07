Si versa come garanzia per un contratto nei cruciverba: la soluzione è Caparra

CAPARRA

Curiosità e Significato di Caparra

La parola Caparra è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caparra.

Perché la soluzione è Caparra? La caparra è una somma di denaro versata come garanzia all'inizio di un accordo, ad esempio per assicurare la buona riuscita di un contratto o di un accordo di compravendita. Se l'accordo va avanti, la caparra viene solitamente detratta dal prezzo finale; se invece si annulla, può essere trattenuta o restituita, a seconda delle condizioni stabilite. È un modo per tutelare le parti coinvolte.

Come si scrive la soluzione Caparra

Non riesci a risolvere la definizione "Si versa come garanzia per un contratto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

P Padova

A Ancona

R Roma

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A N T T U I E T T L F E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUTOFILETTANTE" AUTOFILETTANTE

