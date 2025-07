Si comprime in certe camere nei cruciverba: la soluzione è Aria

ARIA

Curiosità e Significato di Aria

Approfondisci la parola di 4 lettere Aria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aria? L'aria è un elemento invisibile e vitale che riempie le camere, permettendo la vita e il respiro. Si comprime in spazi ristretti o nelle celle di un palloncino, e si espande quando si libera, sostenendo molte funzioni quotidiane. Essenziale per la respirazione e il clima, l’aria è presente ovunque e rappresenta un elemento fondamentale del nostro ambiente.

Come si scrive la soluzione Aria

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

