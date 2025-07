Si alimentano... soffiando nei cruciverba: la soluzione è Fiamme

FIAMME

Curiosità e Significato di Fiamme

Vuoi sapere di più su Fiamme? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Fiamme.

Perché la soluzione è Fiamme? Le fiamme sono il risultato di una combustione visibile, spesso alimentata da aria e combustibile. Si manifestano come lingue di fuoco che si muovono e diffondono calore, creando un’atmosfera intensa e suggestiva. Quando si dice si alimentano soffiando, si fa riferimento alla necessità di ossigeno per mantenere vivo il fuoco. In breve, le fiamme sono l’elemento che trasforma il combustibile in energia visibile e calda.

Come si scrive la soluzione Fiamme

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si alimentano... soffiando", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

A Ancona

M Milano

M Milano

E Empoli

