La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scolorirsi... come i jeans' è 'Stingersi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STINGERSI

Curiosità e Significato di Stingersi

La soluzione Stingersi di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stingersi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Stingersi? Stingersi significa arrossire o diventare rosso in viso, come quando si prova imbarazzo o emozione intensa. L'espressione deriva dal paragone con i jeans, che si scoloriscono e si sbiadiscono nel tempo, proprio come il volto che si arrossisce facilmente. È un modo figurato per descrivere quel naturale cambiamento di colore della pelle in situazioni di disagio o imbarazzo.

Come si scrive la soluzione Stingersi

Stai cercando la risposta alla definizione "Scolorirsi... come i jeans"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

G Genova

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

