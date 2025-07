Scherzo che offende nei cruciverba: la soluzione è Beffa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scherzo che offende' è 'Beffa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BEFFA

Curiosità e Significato di Beffa

Approfondisci la parola di 5 lettere Beffa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Beffa? Beffa indica un'azione o un commento che, con tono scherzoso o beffardo, può anche risultare offensivo o umiliante nei confronti di qualcuno. È un modo di prendere in giro, spesso con intenti divertenti ma a volte pungenti. In breve, rappresenta una burla che può far sorridere o ferire, a seconda del contesto e del modo in cui viene usata.

Come si scrive la soluzione Beffa

Non riesci a risolvere la definizione "Scherzo che offende"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

E Empoli

F Firenze

F Firenze

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O T A C C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAROCCO" TAROCCO

