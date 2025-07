Recipienti di cartone o di latta nei cruciverba: la soluzione è Scatolette

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Recipienti di cartone o di latta' è 'Scatolette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCATOLETTE

Curiosità e Significato di Scatolette

Hai risolto il cruciverba con Scatolette? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Scatolette.

Perché la soluzione è Scatolette? Le scatolette sono contenitori di piccole dimensioni, solitamente di cartone o latta, utilizzati per conservare alimenti come tonno, piselli o dolci. Sono pratiche, compatte e facilmente richiudibili, ideali per conservare e trasportare cibo. La parola richiama immediatamente l’immagine di confezioni pratiche e funzionali, perfette per le dispense di casa o per un pasto al volo.

Come si scrive la soluzione Scatolette

Se ti sei imbattuto nella definizione "Recipienti di cartone o di latta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

