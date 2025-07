Recidere a fior di pelle nei cruciverba: la soluzione è Rasare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Recidere a fior di pelle' è 'Rasare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASARE

Curiosità e Significato di Rasare

La parola Rasare è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rasare.

Perché la soluzione è Rasare? Recidere a fior di pelle significa recidere o eliminare qualcosa di molto delicato, come i sentimenti o le emozioni più profonde, lasciandoli senza protezione. La parola rasare si collega a questa idea, poiché indica l'azione di raderizzare o eliminare completamente, come si fa con i peli. È un modo figurato per descrivere la cancellazione totale di qualcosa di sensibile o intimo.

Come si scrive la soluzione Rasare

La definizione "Recidere a fior di pelle" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

