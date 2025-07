Quello a giudizio anticipa il processo nei cruciverba: la soluzione è Rinvio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello a giudizio anticipa il processo' è 'Rinvio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RINVIO

Curiosità e Significato di Rinvio

Vuoi sapere di più su Rinvio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Rinvio.

Perché la soluzione è Rinvio? Il rinvio è un provvedimento che sposta in avanti la conclusione di un procedimento, come un processo, per vari motivi, come l’attesa di nuove prove o la disponibilità delle parti. In ambito giudiziario, permette di rimandare un’udienza o una decisione importante. In parole semplici, è come mettere in pausa temporaneamente una situazione per affrontarla con più calma e preparazione.

Come si scrive la soluzione Rinvio

R Roma

I Imola

N Napoli

V Venezia

I Imola

O Otranto

