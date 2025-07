Precede la cinquina nella tombola nei cruciverba: la soluzione è Quaterna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Precede la cinquina nella tombola' è 'Quaterna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUATERNA

Curiosità e Significato di Quaterna

La soluzione Quaterna di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Quaterna per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Quaterna? La quaterna nella tombola è la combinazione di quattro numeri estratti consecutivamente o in sequenza, precedendo la cinquina. È una delle prime vittorie che si ottengono durante il gioco, indicando che si sono indovinati quattro numeri. La quaterna rappresenta un passo importante verso il successo finale e rende il gioco più emozionante. È un momento di grande soddisfazione per i giocatori appassionati.

Come si scrive la soluzione Quaterna

Hai davanti la definizione "Precede la cinquina nella tombola" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

