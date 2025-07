Piccolo pesce che si mangia sotto sale nei cruciverba: la soluzione è Acciuga

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccolo pesce che si mangia sotto sale' è 'Acciuga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCIUGA

Curiosità e Significato di Acciuga

La parola Acciuga è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Acciuga.

Perché la soluzione è Acciuga? L'acciuga è un piccolo pesce molto popolare in cucina, noto anche come sardina sottosale. Viene salato e conservato per essere gustato crudo, in piatti come la pizza o le insalate, oppure utilizzato come ingrediente per condimenti saporiti. La sua presenza arricchisce molte ricette mediterranee, portando un tocco di mare e sapore intenso. Un vero classico della gastronomia italiana!

Come si scrive la soluzione Acciuga

Se ti sei imbattuto nella definizione "Piccolo pesce che si mangia sotto sale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

U Udine

G Genova

A Ancona

