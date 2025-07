Piccoli tagli di carne nei cruciverba: la soluzione è Fettine

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccoli tagli di carne' è 'Fettine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FETTINE

Curiosità e Significato di Fettine

La soluzione Fettine di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fettine per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fettine? Le fettine sono piccoli tagli di carne, tipicamente sottili e teneri, ideali per cotture veloci come la padella o la brace. Spesso si usano per preparare piatti gustosi e rapidi, come le classiche fettine di vitello o di pollo. La loro versatilità le rende un ingrediente molto amato in cucina, perfetto per chi cerca un pasto saporito in poco tempo.

Come si scrive la soluzione Fettine

Hai davanti la definizione "Piccoli tagli di carne" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

