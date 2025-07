Pellicola del 1988 con Richard Gere nei cruciverba: la soluzione è Gli Irriducibili

GLI IRRIDUCIBILI

Curiosità e Significato di Gli Irriducibili

Perché la soluzione è Gli Irriducibili? Gli Irredicibili è un termine che indica persone determinate a non arrendersi, anche di fronte alle difficoltà. Deriva dal latino e si usa spesso per descrivere gruppi o individui ostinati nelle proprie convinzioni o cause. È un modo per sottolineare la fermezza e la tenacia di chi non cede facilmente, mantenendo sempre fede ai propri principi e obiettivi.

Come si scrive la soluzione Gli Irriducibili

