CALIARI

Curiosità e Significato di Caliari

Perché la soluzione è Caliari? CALIARI è il cognome di Paolo, noto come il Veronese, un famoso pittore rinascimentale. Il termine richiama anche una località o un nome legato alla regione veneta, sottolineando le sue origini e la sua importanza artistica. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio la storia dell’arte e le radici culturali di uno dei grandi maestri italiani.

Come si scrive la soluzione Caliari

Se ti sei imbattuto nella definizione "Paolo divenuto famoso come il Veronese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

I Imola

