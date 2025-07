Ogni anno sfida Oxford in una regata nei cruciverba: la soluzione è Cambridge

Home / Soluzioni Cruciverba / Ogni anno sfida Oxford in una regata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ogni anno sfida Oxford in una regata' è 'Cambridge'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMBRIDGE

Curiosità e Significato di Cambridge

La parola Cambridge è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cambridge.

Perché la soluzione è Cambridge? Cambridge è una storica città universitaria nel Regno Unito, famosa per l'Università di Cambridge, uno dei centri accademici più prestigiosi al mondo. La sua fama si lega anche alla celebre regata annuale contro Oxford, un evento sportivo che simboleggia la rivalità tra le due istituzioni. Rappresenta eccellenza, tradizione e spirito competitivo tra le università più rinomate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quelle dei mandorli danno luogo ogni anno a una grandiosa Sagra ad AgrigentoSi tiene ogni anno a MilanoIl periodo dell anno in cui ogni scherzo valePubblica ogni anno l elenco dei più ricchi al mondoIl numero di premi Nobel assegnati ogni anno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cambridge

Hai davanti la definizione "Ogni anno sfida Oxford in una regata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

M Milano

B Bologna

R Roma

I Imola

D Domodossola

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T V I A R R I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRANVIERI" TRANVIERI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.