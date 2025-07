Minestra in brodo tipica della tradizione francese nei cruciverba: la soluzione è Consomme

CONSOMME

Curiosità e Significato di Consomme

Approfondisci la parola di 8 lettere Consomme: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Consomme? Il consommé è una zuppa chiara e saporita tipica della cucina francese, preparata con brodo di carne o di pollo filtrato e concentrato. È apprezzato per la sua eleganza e semplicità, spesso servito come antipasto raffinato. Perfetto per esaltare i sapori senza appesantire, rappresenta un classico esempio di cucina raffinata e tradizionale.

Come si scrive la soluzione Consomme

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

O Otranto

M Milano

M Milano

E Empoli

