AFFITTO

Curiosità e Significato di Affitto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Affitto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Affitto.

Perché la soluzione è Affitto? Affitto indica il pagamento periodico che una persona versa al proprietario di un immobile o di un bene in cambio dell'uso temporaneo. È un accordo comune tra chi cerca una casa o un locale e il proprietario, permettendo a entrambi di soddisfare le proprie esigenze. In sostanza, è il prezzo per poter vivere o lavorare in un luogo senza possederlo direttamente.

