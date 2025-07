La tensione emotiva nei cruciverba: la soluzione è Pathos

PATHOS

Curiosità e Significato di Pathos

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pathos più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pathos.

Perché la soluzione è Pathos? Pathos è un termine che indica la capacità di suscitare emozioni intense nel pubblico, come empatia, tristezza o passione. È uno strumento retorico usato per coinvolgere profondamente chi ascolta o legge, rendendo un messaggio più potente e memorabile. In parole semplici, è il modo in cui si riesce a toccare le corde dell'anima attraverso parole e immagini, creando un legame emotivo forte e duraturo.

Come si scrive la soluzione Pathos

Hai trovato la definizione "La tensione emotiva" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

T Torino

H Hotel

O Otranto

S Savona

