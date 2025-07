L arma difensiva delle vespe nei cruciverba: la soluzione è Aculeo

Home / Soluzioni Cruciverba / L arma difensiva delle vespe

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L arma difensiva delle vespe' è 'Aculeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACULEO

Curiosità e Significato di Aculeo

Vuoi sapere di più su Aculeo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Aculeo.

Perché la soluzione è Aculeo? L'aculeo delle vespe è il pungiglione appuntito che usano per difendersi e attaccare. È una parte del loro sistema di difesa, che può iniettare veleno causando dolore e irritazione. Questo aculeo rappresenta un'arma naturale, fondamentale per proteggere la colonia e sé stesse. In sintesi, l'aculeo è il potente strumento di difesa di questi insetti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L arma delle vespeL arma con il tamburo rotanteSpada arma dei Jedi di Star WarsUn arma da pedanaL Arma dei pontieri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aculeo

Stai cercando la risposta alla definizione "L arma difensiva delle vespe"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

U Udine

L Livorno

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E N T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTER" INTER

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.