IMMAGINARIO

Curiosità e Significato di Immaginario

Non fermarti alla soluzione! Conosci Immaginario più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Immaginario.

Perché la soluzione è Immaginario? Immaginario si riferisce a ciò che esiste solo nella mente o nell'immaginazione, come sogni, pensieri o mondi fantastici. È qualcosa di irreale, ma che stimola la nostra creatività e fantasia. In breve, l'immaginario rappresenta tutto ciò che non è concreto, ma vive nelle nostre idee e percezioni, rendendo possibile un universo senza limiti. Un altro modo per dire che l'immaginazione apre infinite possibilità.

Come si scrive la soluzione Immaginario

Non riesci a risolvere la definizione "Irreale… come un amico!"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

M Milano

M Milano

A Ancona

G Genova

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E V D L E C A Mostra soluzione



