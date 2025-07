In molte auto è autobloccante nei cruciverba: la soluzione è Differenziale

DIFFERENZIALE

Curiosità e Significato di Differenziale

Approfondisci la parola di 13 lettere Differenziale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Differenziale? La parola differenziale si riferisce a un componente fondamentale del sistema di trasmissione di un'auto. Permette alle ruote di girare a velocità diverse, soprattutto in curva, migliorando stabilità e sicurezza. In molte vetture, è autobloccante, cioè evita che una ruota scivoli, garantendo trazione anche su terreni difficili. Quindi, il differenziale è essenziale per una guida più sicura ed efficace.

Come si scrive la soluzione Differenziale

Stai cercando la risposta alla definizione "In molte auto è autobloccante"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

F Firenze

F Firenze

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B I I U L R O E Q Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EQUILIBRIO" EQUILIBRIO

