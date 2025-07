Impegno costante per raggiungere un obiettivo nei cruciverba: la soluzione è Dedizione

DEDIZIONE

Curiosità e Significato di Dedizione

Approfondisci la parola di 9 lettere Dedizione: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dedizione? La dedizione è l'impegno costante e appassionato che si mette nel perseguire un obiettivo, anche di fronte alle difficoltà. È la capacità di dedicare tempo, energia e cuore a ciò che si desidera raggiungere, mantenendo la motivazione alta nel tempo. La dedizione trasforma un sogno in realtà, dimostrando il valore della perseveranza e dell'amore per ciò che si fa. È questa qualità che distingue chi riesce a realizzare grandi cose.

Come si scrive la soluzione Dedizione

Hai trovato la definizione "Impegno costante per raggiungere un obiettivo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

D Domodossola

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

