Il pesce che è considerato simbolo di magrezza nei cruciverba: la soluzione è Acciuga

Home / Soluzioni Cruciverba / Il pesce che è considerato simbolo di magrezza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il pesce che è considerato simbolo di magrezza' è 'Acciuga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCIUGA

Curiosità e Significato di Acciuga

Vuoi sapere di più su Acciuga? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Acciuga.

Perché la soluzione è Acciuga? L'acciuga è un piccolo pesce molto apprezzato nella cucina mediterranea, noto anche per le sue proprietà benefiche. Spesso simbolo di leggerezza e dieta, grazie al suo apporto di proteine magre e basso contenuto calorico, rappresenta un alimento ideale per chi desidera mantenersi in forma. È un alleato prezioso per chi cerca un modo gustoso per seguire uno stile di vita sano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un piccolo pesce simbolo di magrezzaFette di pesceSimbolo chimico dell iridioSimbolo dell elioGustoso pesce di mare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Acciuga

Stai cercando la risposta alla definizione "Il pesce che è considerato simbolo di magrezza"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

U Udine

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N A T C R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORNATA" CORNATA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.