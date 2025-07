Il massimo numero di round nei cruciverba: la soluzione è Dodici

DODICI

Curiosità e Significato di Dodici

La parola Dodici è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dodici.

Perché la soluzione è Dodici? Il massimo numero di round si riferisce al limite più alto di incontri o turni in una competizione o gioco. Nel caso di DODICI, indica che si può arrivare fino a dodici sessioni prima di concludere o cambiare strategia. È un modo per descrivere un limite massimo, spesso usato in sport, giochi o sfide, dove il numero di tentativi o fasi è stabilito e raggiungibile.

Come si scrive la soluzione Dodici

Hai trovato la definizione "Il massimo numero di round" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

