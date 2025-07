Hanno un taglio in testa nei cruciverba: la soluzione è Viti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Hanno un taglio in testa' è 'Viti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VITI

Curiosità e Significato di Viti

Vuoi sapere di più su Viti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Viti.

Perché la soluzione è Viti? Hanno un taglio in testa è un modo di dire che si riferisce alle viti, strumenti metallici utilizzati per fissare o unire due elementi. Le viti sono caratterizzate da una filettatura che permette di avvitarle e spesso hanno una parte superiore chiamata testa, la quale può essere anche tagliata o scolpita per facilitarne l'uso. È un gioco di parole che collega il loro aspetto alla frase.

Come si scrive la soluzione Viti

Stai cercando la risposta alla definizione "Hanno un taglio in testa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

I Imola

T Torino

I Imola

