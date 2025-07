Grande dirigibile che ricorda un gruppo musicale nei cruciverba: la soluzione è Zeppelin

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Grande dirigibile che ricorda un gruppo musicale' è 'Zeppelin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZEPPELIN

Curiosità e Significato di Zeppelin

La parola Zeppelin è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Zeppelin.

Perché la soluzione è Zeppelin? Il termine Zeppelin indica un grande dirigibile tedesco, simbolo di aviazione e innovazione del XX secolo. Prende il nome dal conte Ferdinand von Zeppelin, pioniere dei voli aerei. La sua forma imponente e la capacità di solcare i cieli ricordano un gigante sospeso, quasi un gruppo musicale che si esibisce in alto nel cielo, lasciando tutti senza fiato.

Come si scrive la soluzione Zeppelin

Se "Grande dirigibile che ricorda un gruppo musicale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Z Zara

E Empoli

P Padova

P Padova

E Empoli

L Livorno

I Imola

N Napoli

