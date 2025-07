Forte sfuriata di vento da sud ovest nei cruciverba: la soluzione è Libecciata

LIBECCIATA

Curiosità e Significato di Libecciata

La parola Libecciata è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Libecciata.

Perché la soluzione è Libecciata? Libecciata indica un'improvvisa raffica di vento forte proveniente da sud-ovest, tipica di condizioni meteorologiche temporalesche o di cambiamenti improvvisi nel clima. È un termine usato soprattutto in ambito nautico e meteorologico, per descrivere un colpo di vento che può sorprendere chi si trova all'aperto o in mare. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio i fenomeni atmosferici improvvisi e le loro caratteristiche.

Come si scrive la soluzione Libecciata

L Livorno

I Imola

B Bologna

E Empoli

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T H E B I E C C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BISTECCHE" BISTECCHE

