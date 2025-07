Far apparire come vero nei cruciverba: la soluzione è Simulare

SIMULARE

Curiosità e Significato di Simulare

Perché la soluzione è Simulare? Simulare significa creare un'illusione di realtà, facendo apparire qualcosa come vero o autentico anche se non lo è. È un modo per imitare situazioni, comportamenti o condizioni, spesso per ingannare o per esercitare un controllo sulla percezione degli altri. Questa parola si utilizza in vari contesti, dalla tecnologia alle emozioni, ed è fondamentale per comprendere come si costruiscono le apparenze.

Come si scrive la soluzione Simulare

S Savona

I Imola

M Milano

U Udine

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I O T A N R S Mostra soluzione



