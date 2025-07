Eventualmente nei cruciverba: la soluzione è Casomai

CASOMAI

Curiosità e Significato di Casomai

Perché la soluzione è Casomai? Casomai è un avverbio che indica una possibilità molto remota o un'eventualità che potrebbe verificarsi solo in caso di bisogno. Si usa per esprimere una condizione poco probabile, spesso in modo rassicurante o prudente. In sostanza, significa nel caso in cui succedesse o se mai dovesse accadere. È utile per sottolineare che qualcosa è improbabile, ma non impossibile.

Come si scrive la soluzione Casomai

C Como

A Ancona

S Savona

O Otranto

M Milano

A Ancona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A N L U I S E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUSINGARE" LUSINGARE

