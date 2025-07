È stato segretario generale delle Nazioni Unite nei cruciverba: la soluzione è Bankimoon

BANKIMOON

Curiosità e Significato di Bankimoon

La soluzione Bankimoon di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bankimoon per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bankimoon? Bankimoon è il nome di Ban Ki-moon, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, noto per il suo impegno nella pace e nello sviluppo globale. La parola richiama la sua figura e il ruolo di leadership internazionale. È diventata simbolo di diplomazia e collaborazione tra nazioni, rappresentando un punto di riferimento per l’impegno della comunità mondiale verso un futuro migliore.

Come si scrive la soluzione Bankimoon

B Bologna

A Ancona

N Napoli

K Kappa

I Imola

M Milano

O Otranto

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O L N O C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONDILO" CONDILO

