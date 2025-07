È meglio che curare nei cruciverba: la soluzione è Prevenire

PREVENIRE

Curiosità e Significato di Prevenire

Perché la soluzione è Prevenire? Prevenire significa adottare misure e comportamenti per evitare che si manifestino problemi di salute o situazioni spiacevoli. È un modo intelligente per proteggersi e mantenere il benessere nel tempo, piuttosto che intervenire solo quando il problema si presenta. In poche parole, prevenire è la chiave per vivere meglio e più a lungo, perché agire in anticipo è sempre più efficace che curare dopo.

Come si scrive la soluzione Prevenire

P Padova

R Roma

E Empoli

V Venezia

E Empoli

N Napoli

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A R R L M T N O U E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARTIN LUTERO" MARTIN LUTERO

