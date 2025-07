Drappo serico nei cruciverba: la soluzione è Damasco

DAMASCO

Curiosità e Significato di Damasco

Approfondisci la parola di 7 lettere Damasco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Damasco? Il drappo serico si riferisce a un tessuto di seta pregiata, noto per la sua lucentezza e morbidezza. La parola Damasco indica anche una città famosa per la produzione di seta di alta qualità, simbolo di eleganza e raffinatezza. In sintesi, rappresenta un tessuto prezioso e sofisticato, apprezzato in moda e decorazione, contribuendo a uno stile distintivo e di classe.

Come si scrive la soluzione Damasco

D Domodossola

A Ancona

M Milano

A Ancona

S Savona

C Como

O Otranto

