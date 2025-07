Dotto in materia giuridica nei cruciverba: la soluzione è Legista

LEGISTA

Curiosità e Significato di Legista

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Legista, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Legista? Legista indica una persona esperta di diritto e delle sue norme, spesso coinvolta in studi o interpretazioni legali. È un termine che richiama chi ha una profonda conoscenza delle leggi e delle questioni giuridiche, contribuendo a chiarire e applicare la normativa. Se ti interessa il mondo del diritto, riconoscere un legista significa capire quanto la sua competenza sia fondamentale nel campo giuridico.

Come si scrive la soluzione Legista

La definizione "Dotto in materia giuridica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

E Empoli

G Genova

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

