Disperso, scialacquato nei cruciverba: la soluzione è Dissipato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Disperso, scialacquato' è 'Dissipato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISSIPATO

Curiosità e Significato di Dissipato

Hai risolto il cruciverba con Dissipato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Dissipato.

Perché la soluzione è Dissipato? Dissipato indica qualcosa che si è sparso, disperso o sfumato, come una nebbia che si dissolve al sorgere del sole o una tensione che si allenta. È usato anche per descrivere comportamenti frivoli o superficiali, che vanno via senza lasciare traccia. In breve, rappresenta ciò che si disperde o si perde, lasciando spazio a nuove situazioni o emozioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Dio evangelico evocato da Gesù che raduna il suo gregge ora disperso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dissipato

Se "Disperso, scialacquato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

P Padova

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V U O R E M I E E N U R T C D O F N L S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REFERENDUM CONSULTIVO" REFERENDUM CONSULTIVO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.