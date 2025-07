Discorsi lunghi e noiosi nei cruciverba: la soluzione è Geremiadi

GEREMIADI

Perché la soluzione è Geremiadi? Geremiadi indica discorsi lunghi, noiosi e spesso ripetitivi, che risultano fastidiosi e poco coinvolgenti. È un termine che deriva dall’idea di parole infinite e superflue, usato per descrivere chi si dilunga in conversazioni senza arrivare al punto. Se ti trovi davanti a qualcuno che parla troppo e senza senso, puoi dire che sta facendo delle geremiadi. Quindi, attenzione a non cadere in questa trappola!

Noiosi discorsi fatti da più personeDiscorsi interminabili e noiosiDiscorsi lunghi e senza sensoLo sono i discorsi molto ponderatiDiscorsi contorti

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E S R P O E S Mostra soluzione



