Deviare il velivolo nei cruciverba: la soluzione è Dirottare

Home / Soluzioni Cruciverba / Deviare il velivolo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Deviare il velivolo' è 'Dirottare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIROTTARE

Curiosità e Significato di Dirottare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dirottare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dirottare.

Perché la soluzione è Dirottare? Deviare il velivolo significa cambiare direzione di un aereo, spesso per motivi di sicurezza o emergenza. La parola dirottare indica appunto questa azione di spostamento laterale o dirottamento del percorso di un velivolo o di un mezzo. È un termine usato nel settore aeronautico e in situazioni di emergenza, sottolineando il momento in cui si modifica la rotta prevista.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Velivolo radiocomandatoUn velivolo che vola verticalmenteVelivolo dei pomnpieriVelivolo invisibile ai radarVelivolo senza pilota

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dirottare

Hai davanti la definizione "Deviare il velivolo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U O T C D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DUCATO" DUCATO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.