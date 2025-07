Contrassegnare un numero con una lineetta nei cruciverba: la soluzione è Barrare

Home / Soluzioni Cruciverba / Contrassegnare un numero con una lineetta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contrassegnare un numero con una lineetta' è 'Barrare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARRARE

Curiosità e Significato di Barrare

La soluzione Barrare di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Barrare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Barrare? Barrate significa tracciare una linea attraverso un numero o un testo per indicare che è stato eliminato, annullato o non più valido. È un gesto comune nei documenti, nelle liste o nelle correzioni per evidenziare ciò che si vuole cancellare senza eliminarlo del tutto. Questa pratica aiuta a mantenere traccia delle modifiche e a rendere il testo più chiaro e ordinato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Due lettere per numeroUltime di numeroLa religione che conta il maggior numero di CristianiCiascuno ha il suo numeroUn numero pari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Barrare

Se "Contrassegnare un numero con una lineetta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

R Roma

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O A I T R T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RITRATTO" RITRATTO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.