Cittadina vicino a Palermo con una celebre abbazia nei cruciverba: la soluzione è Monreale

Home / Soluzioni Cruciverba / Cittadina vicino a Palermo con una celebre abbazia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cittadina vicino a Palermo con una celebre abbazia' è 'Monreale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONREALE

Curiosità e Significato di Monreale

Approfondisci la parola di 8 lettere Monreale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Monreale? Monreale è una graziosa cittadina situata nelle vicinanze di Palermo, famosa per la sua magnifica abbazia, una delle più celebri in Sicilia. Questo borgo affascina visitatori con il suo duomo decorato con mosaici d’epoca bizantina e un’atmosfera ricca di storia e arte. Monreale rappresenta un perfetto esempio di patrimonio culturale e spirituale, rendendola una meta imperdibile per chi visita la regione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cittadina del Lazio dominata da una celebre AbbaziaCittadina del Lazio famosa per la sua abbaziaLa cittadina francese con l abbazia di San GeraldoLa cittadina ligure con il celebre murettoUna celebre abbazia di Londra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Monreale

Hai davanti la definizione "Cittadina vicino a Palermo con una celebre abbazia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

N Napoli

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P F N I L I O P N R S E I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAN FILIPPO NERI" SAN FILIPPO NERI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.