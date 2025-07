Centro della Macedonia del Nord nei cruciverba: la soluzione è Bitola

BITOLA

Curiosità e Significato di Bitola

Approfondisci la parola di 6 lettere Bitola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bitola? Bitola è una città storica situata nel sud della Macedonia del Nord, conosciuta per il suo ricco patrimonio culturale e le affascinanti architetture ottomane. Anticamente centro commerciale e culturale, oggi rappresenta un importante punto di riferimento per storia, arte e tradizioni locali. La sua atmosfera unica e i monumenti storici la rendono una meta da scoprire per chi visita questa regione balcanica.

Come si scrive la soluzione Bitola

Non riesci a risolvere la definizione "Centro della Macedonia del Nord"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

I Imola

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

