AEDO

Curiosità e Significato di Aedo

Vuoi sapere di più su Aedo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Aedo.

Perché la soluzione è Aedo? Aedo è un termine antico che indica i poeti e cantastorie del mondo germanico e latino, che narravano epiche gesta e storie di eroi. Questi narratori erano custodi della memoria collettiva, tramandando leggende attraverso canti e poesia. Ricorda come, un tempo, gli aedi cantavano le gesta degli eroi, mantenendo vivo il patrimonio culturale delle civiltà antiche.

Come si scrive la soluzione Aedo

Hai trovato la definizione "Cantava, un tempo, le gesta degli eroi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

