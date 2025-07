Cantava le canzoni di Brecht nei cruciverba: la soluzione è Milva

MILVA

Curiosità e Significato di Milva

Perché la soluzione è Milva? Milva, conosciuta anche come la Pantera di Goro, è stata una celebre cantante e interprete italiana, famosa per la sua voce intensa e la capacità di dare vita a canzoni di teatro, musica leggera e melodramma. La sua carriera si è distinta per eleganza e profondità emotiva, rendendola un’icona della musica italiana. È ricordata ancora oggi come simbolo di talento e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione Milva

M Milano

I Imola

L Livorno

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N E O R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TENORI" TENORI

