La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Campi verdeggianti' è 'Prati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRATI

Curiosità e Significato di Prati

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Prati, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Prati? Prati indica vaste aree di terra coperta da erba o vegetazione bassa, spesso utilizzate per attività agricole, pascolo o semplicemente per il paesaggio naturale. Sono ambienti verdi e rigogliosi che caratterizzano molte zone rurali e sono ideali per rilassarsi e godersi la natura. Un elemento fondamentale del paesaggio italiano, i prati contribuiscono alla bellezza e alla biodiversità del territorio.

Come si scrive la soluzione Prati

Non riesci a risolvere la definizione "Campi verdeggianti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

